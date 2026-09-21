प्रतापगढ़ पुलिस हिरासत में युवक की मौत, पट्टी कोतवाली के बाथरूम में फंदे से संदिग्ध दशा में लटकता मिला शव

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जनपद के पट्टी कोतवाली में एक युवक की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। उसकी लाश सोमवार को कोतवाली परिसर में स्थित बाथरूम में फंदे से लटकती मिली। इसकी जानकारी होने पर पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। हालांकि इस आशा में कि शायद उसकी चंद सांसें बाकी हों और जीवन मिल सके, तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत बताया।

किशोरी को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। आरोपित की संदिग्ध दशा को लेकर परिवार के लोगों में गम और आक्रोश है। यह घटना सोमवार दोपहर पट्टी कोतवाली में हुई। जानकारी होने पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गहन जांच-पड़ताल की।