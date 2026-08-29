प्रतापगढ़ का मवई रेलवे क्रासिंग सितंबर में बंद हो जाएगा, 16 माह तक रूट डायवर्जन रहेगा; इस दौरान यहां ओवरब्रिज निर्माण होगा

संवाद सूत्र, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। जनपद के मवई रेलवे क्रासिंग बंद होने से 16 माह तक रूट डायवर्जन रहेगा। मवईकला स्थित एलसी-26बी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते करीब परिवर्तित मार्ग से वाहनों का आवागमन हो सकेगा रहेगा। सितंबर 2026 से दिसंबर 2027 तक क्रासिंग बंद रहने की स्थिति में भारी वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है।

चीफ इंजीनियर कांस्ट्रक्शन रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लखनऊ के कार्यालय से डीएम को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया था। पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को स्थलीय स्थिति की जांच कर डायवर्जन के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके क्रम में मवईकला के लेखपाल हरिश्चंद्र ने स्थलीय निरीक्षण के बाद डायवर्जन की आख्या तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी है।

आख्या के साथ प्रस्तावित डायवर्जन का नक्शा भी संलग्न किया गया है। आख्या के मुताबिक एलसी-26बी बंद रहने के दौरान बस, ट्रेलर, ट्रक समेत भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से गुजारा जाएगा। मवईकला की ओर से कुंडा टाउन और बाबूगंज की तरफ जाने वाले वाहनों को मवईकला से नहर पटरी, दुलुवामई होते हुए बड़गौं नहर पटरी के रास्ते बाबूगंज रेलवे फाटक की ओर भेजा जाएगा।