प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, मृत्यु से पहले मोबाइल में बनाया था वीडियो

संवाद सूत्र, मानिकपुर। छाताहार यादव पट्टी गांव में बुधवार को 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर पारिवारिक विवाद और अन्य परिस्थितियों के चलते युवक के तनाव में रहने की बात कही है। तहरीर में उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति पर परेशान करने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने उसकी पत्नी और अज्ञात प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छाताहार यादव पट्टी निवासी अमरेश कुमार मजदूरी करता था। बुधवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमरेश के भाई अनिल कुमार सरोज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि अमरेश पारिवारिक परिस्थितियों और कर्ज को लेकर तनाव में रहता था। उसने अपनी तहरीर में अमरेश की पत्नी मालती देवी और एक अन्य व्यक्ति को लेकर भी आरोप लगाए हैं।

पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। तहरीर में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका भी जताई गई है। मामले में यह बात भी सामने आई है कि अमरेश ने मौत से पहले अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो बनाया था। वीडियो में क्या कहा गया है और उसका घटना से कोई संबंध है या नहीं, इस संबंध में अभी पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।