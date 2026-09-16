रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: छात्राओं को जनवरी में मिलेगी स्कूटी, हेलमेट के साथ मिलेगा पेट्रोल 

स्कूटी मिलने से कालेज आने-जाने में सुविधा होगी। इससे पढ़ाई के लिए समय का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।- अपेक्षा मिश्रा।



छात्राओं को आवागमन की सुविधा मिलना उच्च शिक्षा के लिए काफी उपयोगी है। स्कूटी मिलने से कालेज पहुंचना आसान होगा।- स्वर्णिमा मौर्या।



योजना से छात्राओं को पढ़ाई के साथ आने-जाने में भी सहूलियत मिलेगी। आधुनिक स्कूटी मिलना उत्साह बढ़ाने वाला है।- फराना यासमीन।



स्कूटी के साथ हेलमेट और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलने से योजना और उपयोगी बन गई है। इससे छात्राओं को काफी सुविधा मिलेगी।- अंजलि मौर्या।



छात्राओं को आवागमन की सुविधा मिलने से उनकी पढ़ाई को सहूलियत मिलेगी। योजना के तहत पात्र छात्राओं का विवरण जुटाया जा रहा है और शासन के निर्देश के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।- प्रो. अमित श्रीवास्तव, प्रचार्य पीबीपीजी कॉलेज।