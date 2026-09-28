यूपी में घर से भागी लड़की का अंतिम संस्कार, पिता ने फोटो रखकर चिता को आग दी; बोले- तेरहवीं भी करेंगे

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी युवती के जमीर को जगाने के लिए उसके घर वालों ने अजब-गजब कदम उठा लिया।

उससे रिश्ते तोड़ने का ऐलान करते हुए उसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और पुतले पर उसकी फोटो रखकर का अंतिम संस्कार तक कर दिया। यह मामला इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना है।

(दैनिक जागरण ऐसे किसी वीडियो व उसके तथ्यों की पुष्टि नहीं करता) जिले के जेठवारा के एक गांव की एक युवती का गांव के ही दूसरी बिरादरी के युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

महीने पहले युवती घर से हो गई थी लापता

इस बीच महीने भर पहले युवती अचानक घर से गायब हो गई। खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिवार ने अनहोनी की आशंका में पुलिस से शिकायत कर गुशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और युवती को गांव के ही प्रेमी युवक के साथ शनिवार को सकुशल बरामद कर लिया।

पिता के समझाने पर भी नहीं मानी बेटी थाने में जब दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाया गया तो युवती ने बेबाकी से कहा कि वह युवक से प्यार करती है और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताएगी। स्वजन ने उसे अपना निर्णय वापस लेने के लिए समझाया, पर बेटी न मानी। इससे नाराज लड़की के स्वजन ने उससे सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया।