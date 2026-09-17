प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा: पिकअप वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर सवार दो मजदूरों की मौत, चार घायल; दो की हालत गंभीर

संसू, जागरण, दीवानगंज (प्रतापगढ़)। जनपद के कंधई थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। बुधवार रात करीब एक बजे सराय भीमसेन गांव के पास सड़क के बगल खड़े ट्रैक्टर में पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मारी। इससे ट्रैक्टर सवार दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है, उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया हे। उधर हादसे के बाद चालक पिकअप वाहन को छोड़कर फरार हो गया।

सराय भीमसेन गांव निवासी विनोद कुमार गुप्ता लिंटर मशीन संचालक हैं। वे बुधवार रात मजदूरों को लेकर पट्टी कस्बे में मकान की छत का लिंटर डालकर वापस घर लौट रहे थे। गांव के समीप चिलबिला-पट्टी मुख्य मार्ग पर सराय भीमसेन गेट के सामने ट्रैक्टर खड़ा करके मजदूरों को उतार रहे थे। इस दौरान आई बोलेरो पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मारी।

हादसे के बाद मजदूर दोनों गाड़ियों के बीच फंस गए। रात का वक्त होने से आसपास के लोग मदद के लिए कुछ देर से पहुंच पाए। तब तक घायल कराहते पड़े रहे। इस बीच कंधई थाना के मनैतापुर गांव के मजदूर 55 वर्षीय श्यामू वनवासी उर्फ गन्ने, सुलतानपुर जनपद के लंभुआ थाना के सरैया बेलहरी गांव निवासी 25 वर्षीय पवन वनवासी की मौत हो गई थी। वहीं मनैतापुर के रोहित वनवासी, राजेंद्र वनवासी, विनोद कुमार गुप्ता व आसपुर देवसरा थाना के बरचौली गांव निवासी खलासी अमित यादव घायल हो गए। पिकअप वाहन चालक अंकुश निवासी रानीगंज मौके से भाग गया।