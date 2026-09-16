प्रतापगढ़ में इंटरसिटी एक्सप्रेस से कटकर 30 बकरियों की मौत, 3 महिलाएं बाल-बाल बचीं

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 30 बकरियों की मौत हो गई। जबकि, बकरियों की झुंड इधर-उधर भागती रहीं। संयोग ही रहा कि बकरियां चरा रहीं महिलाएं बाल-बाल बच गईं।

सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने मामले की जांच की। करीब 10 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। आरपीएफ मौके पर पहुंचकर जांच की। घटना से पशुपालकों का काफी नुकसान हो गया।

हथिगवां के कृष्णा राम का पुरवा बिसहिया के पास रेलवे फाटक के समीप बुधवार सुबह 11 बजे कुछ महिलाएं बकरियां चरा रहीं थीं। इस दौरान तेज बारिश भी हो रही थीं। बरसात होने पर महिलाएं उसे लेकर घर जा रही थीं।

तीन महिलाएं बाल-बाल बचीं इस दौरान प्रयागराज-लखनऊ रेलवे लाइन पर अचानक लखनऊ से प्रयागराज को जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस आ गई। उसकी चपेट में आने से 30 बकरियों की कटकर मौत हो गई। गेटमैन की सतर्कता से तीनों महिलाओं की जान बच गई।

हादसे की जानकारी होने पर गांव के भी तमाम लोग आ पहुंचे। बकरियों को देख अशोक सरोज और होरी बिलख पड़े। दोनों पशुपालकों की आजीविका बकरियों के पालन पर निर्भर थी। एक साथ करीब 30 बकरियों की मौत से उन्हें आर्थिक झटका लगा है।