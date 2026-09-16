प्रतापगढ़ के अजगरा महोत्सव में यक्ष-युधिष्ठिर संवाद: छात्र ने पूछा- आकाश से ऊंचा कौन? मंत्री बोले- माता-पिता

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। यक्ष-युधिष्ठिर संवाद स्थल अजगरा में तीन दिवसीय महोत्सव और मेला का श्रीगणेश ऋषि पंचमी पर मंगलवार को हो गया।

उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण राज्य मंत्री तथा प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने प्राचीन सरोवर के किनारे यक्ष बने छात्र के प्रश्नों के युधिष्ठिर की तरह उत्तर दिए। साथ ही कहा कि अजगरा एक पौराणिक व सांस्कृतिक विरासत है। इसके संरक्षण व विकास के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और विकास को प्राथमिकता में रखते हैं। इस समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के साथ ही उसे नई पीढ़ी से जोड़ने व व्यापक पहचान दिलाने पर काम कर रहे हैं। ऐसे स्थल जिले, प्रदेश व देश के विकास में भूमिका निभाते हैं।

इस मौके पर यक्ष-युधिष्ठिर संवाद स्थल की सार्थकता को ध्यान में रखकर प्राचीन सरोवर के किनारे मंत्री ने यक्ष बने उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तुलसी का पुरवा के छठवीं के छात्र प्रियांशु वर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्न हुआ आकाश से ऊंचा कौन? मंत्री बोले माता-पिता।

सत्य बोलने से यादि आपके मित्र का नुकसान होता दिखे तो क्या करना चाहिए? मंत्री का जवाब था-मेरा भी नुकसान हो तो भी सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता। इसी प्रकार अन्य प्रश्न किए गए। मंत्री ने दि ग्रेट अजगरा डिबेट की पहल को भी सराहा।

इस मौके पर विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल ने कजरी गाकर लोक संस्कृति को जीवंत किया। डीएम अभिषेक पांडेय ने अजगरा के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस स्थल पर यक्ष-युधिष्ठिर संवाद की लुप्त हो चुकी परंपरा को फिर से जीवंत करने के लिए दि ग्रेट अजगरा डिबेट कराना सुनिश्चित किया गया।