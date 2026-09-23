प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: 1 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों पर वसूली की तलवार, सरकार कसेगी शिकंजा

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले जिले के 1,07,364 लोगों की सम्मान निधि रोक दी गई है। अब सरकार इन अपात्र लाभार्थियों से योजना के तहत ली गई धनराशि की वसूली कराएगी। जांच में सामने आए लाभार्थियों में कुंडा क्षेत्र के साथ ही प्रयागराज, सुलतानपुर, अमेठी, रायबरेली समेत अन्य जनपदों और बिहार, झारखंड व हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं।

कृषि विभाग के अनुसार ऐसे लाभार्थियों को वसूली की कार्रवाई से बचने के लिए स्वयं योजना से अपना नाम हटाने और प्राप्त धनराशि वापस करने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर वालेंटेरी सरेंडर आफ पीएम किसान बेनिफिट्स विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आनलाइन रिफंड के माध्यम से गलत तरीके से प्राप्त सम्मान निधि की धनराशि वापस की जा सकती है।

विभाग का कहना है कि अपात्र लाभार्थियों को स्वयं आगे आकर धनराशि वापस करनी चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वेच्छा से सरेंडर करने पर उन्हें राशि लौटाने का अवसर मिलेगा। वहीं, सत्यापन में अपात्र पाए जाने के बाद भी धनराशि वापस नहीं करने वालों के विरुद्ध विभागीय स्तर से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।