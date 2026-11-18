जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। बेंती में चल रही श्रीराम कथा के दूसरे दिन हनुमान अंश की टीम भी कथा का रसपान करने पहुंची। फिल्म के कलाकार शोभिनव सत्य ने कलाकारों के साथ कथा समाप्त होने तक कथा का रसपान किया और कथा के अंत में पीठाधीश्वर पं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने फिल्म के मुख्य गीत... मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नइया डार दई...को गाकर सुनाया।

यह चुप रहने का नहीं, डटकर जवाब देने का समय: नागेंद्र बृज के कथावाचक नागेंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं बृज भूमि से आया हूं। जहां भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं। भारत राम-कृष्ण और ऋषियों का देश है। यहां पर भगवान के मंदिर और देवालय हैं। उन्होंने कहा कि जब मंदिर-देवालय थे, तब औरंगजेब और बाबर जैसे लोग आए और मंदिरों को लूटने का प्रयास किया।

आज लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन ध्वजा बागेश्वर पीठाधीश्वर देशभर में फहरा रहे हैं। अब चुप रहने का समय नहीं, डटकर जवाब देने का समय है। हमारे पास शास्त्र और शस्त्र दोनों हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत को इस्लामिक देश बनाने की। अब हिंदू जागृत हैं, वह अपमान नहीं सहेंगे। मंच से उन्होंने हुंकार भरी-संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।

सनातन को छूने वाले मिट जाएंगे प्रखर सनातनी डाॅ. पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सनातन को समाप्त करने वालों की नस्लें मिट जाएंगी। वह सनातन को छू नहीं सकते। सारे धर्म बराबर हैं, यह कहना झूठ है। जब से ब्रह्मांड है तब से सनातन है और यही रहेगा। मजहब आते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन धर्म शाश्वत है। बच्चा-बच्चा सनातनी हो गया है। जाति की दुकानें देश में खुली हैं। योद्धाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता तो योद्धा पैदा नहीं होते। बलिया के मंगल पांडेय ने अंग्रेज को मार दिया। तब जातिगत जनगणना शुरू हुई। मां के पेट से नहीं, कर्म से जाति तय होती है। जाति की लाइन को खत्म करें।

जल्द टूटेगा गुंबद, मथुरा में बनेगा मंदिर जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि वृंदावन में रहना है तो राधे-राधे कहना है। मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि मथुरा में 100 प्रतिशत नहीं, एक करोड़ प्रतिशत मंदिर बनेगा। जब मैं मथुरा गया था तो मेरा मन हुआ कि गुंबद पर चढ़कर कुदाल से उसे तोड़ दूं। संवैधानिक पद पर होने के कारण ऐसा नहीं कर पाया। जल्द ही गुंबद ट्रटेगा और मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा।