चमरूपुर से स्टैनफोर्ड तक… प्रतापगढ़ के डॉ. दिनेश ने छठी बार रचा इतिहास, बने दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक

राजनारायण शुक्ल राजन, प्रतापगढ़। जिले की माटी ने एक बार फिर हीरा उगला है। मानधाता विकासखंड के सुदूर गांव चमरूपुर पठान की धूलभरी पगडंडियों से निकलकर दिल्ली के राजपथ तक का सफर तय करने वाले डॉ. दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने वैश्विक मंच पर तिरंगे की शान बढ़ा दी है।

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर की ओर से जारी 2026 की दुनिया के शीर्ष दो फीसद विज्ञानियों की सूची में डॉ. दिनेश ने लगातार छठी बार जगह बनाकर नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यह सूची दुनियाभर के वैज्ञानिकों के शोध पत्रों के उद्धरण, उनके प्रभाव और 'सी-स्कोर' के आधार पर तैयार होती है। इसमें जगह बनाना नोबेल के बाद वैज्ञानिक जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।

सीमित संसाधनों में हासिल की शिक्षा बेहद साधारण और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले डॉ. विश्वकर्मा ने सीमित संसाधनों में शिक्षा हासिल की। गांव के सरकारी स्कूल से शुरू हुई उनकी पढ़ाई की ललक उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक ले गई। वहां से उन्होंने एमटेक और पीएचडी की डिग्री हासिल की। आज वह दिल्ली सरकार के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. विश्वकर्मा की धमक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और ह्यूमन इमोशन एनालिसिस जैसी भविष्य की तकनीकों में है। आसान भाषा में कहें तो वह मशीनों को इंसानों की तरह सोचना और निर्णय लेना सिखा रहे हैं। उनकी तकनीक चेहरे के हावभाव, आवाज और व्यवहार से इंसान के गुस्से, खुशी और दुख को पहचान सकती है। इसका उपयोग सुरक्षा एजेंसियों से लेकर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स तक में हो रहा है।