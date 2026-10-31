न जिम कार्बेट, न दुधवा! यूपी के इस छोटे से जंगल में 80% लोगों को दिखता है बाघ, जानिए क्या है खास

सृजित अवस्थी, पीलीभीत। वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त करते समय पीलीभीत के जंगल में 24 बाघ थे। अब इनकी संख्या 80 से अधिक हो चुकी। 20 शावक-अव्यस्क बाघ भी विचरण करते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आकार में जिम कार्बेट (उत्तराखंड) दुधवा नेशनल पार्क (लखीमपुर खीरी) से छोटा है, मगर रोमांच कई गुणा ज्यादा है।

छोटे जंगल में बड़ा कुनबा होने के कारण 80 प्रतिशत पर्यटकों को बाघ दिख जाते हैं। एक नवंबर से टाइगर रिजर्व के द्वार खुल जाएंगे, आइए, आप भी इस रोमांच का अनुभव करिए...। तराई के जंगल बाघों का सबसे सुरक्षित घर माने जाते हैं। वर्ष 1936 में स्थापित जिम कार्बेट देश का पहला नेशनल पार्क है। 1,318 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 260 से अधिक बाघों और हाथियों का रोमांच है।

वहीं, 2,201 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले दुधवा नेशनल पार्क में 135 से ज्यादा बाघ और 53 गैंडे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन दोनों की तुलना में पीलीभीत टाइगर रिजर्व नया और महज 730 वर्ग किलोमीटर के छोटे दायरे में है।