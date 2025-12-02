Language
    बच्चों के साथ खेलते समय फिसलकर नदी में गिरी चार साल की बच्ची, डूबने से हुई मौत

    By Peeyush Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:16 PM (IST)

    संवाद सूत्र, न्यूरिया। पिता के साथ खेत पर गई बच्ची खेलते हुए खकरा नदी में डूब गई, जब तक बच्ची को नदी के बाहर निकाला जाता, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह खेलने के दौरान ही फिसलकर नदी में गिर गई।

    फुलहर गांव निवासी राम स्वरूप के अनुसार उनका खेत नदी के किनारे है, जहां वह रोजाना काम करने के लिए जाते हैं और अक्सर बच्चे भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मंगलवार को वह खेत पर काम कर रहे थे और प्रियंका अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खकरा नदी में गिर गई।

    नदी में पानी अधिक होने के कारण वह डूब गई। परिवारजन जब तक उसे पानी से बाहर निकालते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना से परिवार के लोग बेहद दुखी हैं। खास तौर पर मां योगेशवती का बुरा हाल है।

    थाना प्रभारी सुभाष मावी ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।