लोकतंत्र सेनानी रामदयाल के निधन से शोक, पीलीभीत के सिमरा गांव के 12 सेनानियों ने लड़ी थी लड़ाई

केके शर्मा, पीलीभीत। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों का इतिहास जब भी याद किया जाएगा तो सिमरा गांव का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। जिले में सबसे अधिक 12 लोकतंत्र सेनानी इसी गांव में रहे। छह सेनानियों का निधन हो चुका है।

छह लोग मौजूद हैं। आपातकाल के कठिन दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले इन सेनानियों ने जेल की यातनाएं सहीं। तमाम मुश्किलों का सामना किया। गांव ने संघर्ष की उस पीढ़ी से जुड़े एक और व्यक्ति को खो दिया।

वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू होने के बाद लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। उस दौर में बड़ी संख्या में लोगों को मीसा (आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

क्षेत्र के सिमरा गांव के रामदयाल और उनके तीन भाई भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल में समय बिताया। बाबा जयगुरुदेव के अनुयायी रामदयाल का जीवन संघर्ष और आस्था से जुड़ा रहा। इस गांव के लोगों की जिले में सबसे अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पहचान अलग रही है। गांव के 12 लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष में भाग लिया था। इनमें छह सेनानियों का निधन हो चुका है। इन सेनानियों का इतिहास उस दौर की याद दिलाता है जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को अपनी स्वतंत्रता तक गंवानी पड़ी थी।