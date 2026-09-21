पीलीभीत: चलती ट्रेन से जंगल में खाना फेंकना पड़ा भारी, बंदरों का झुंड ट्रेन के पीछे भागा; DFO ने दी कार्रवाई की चेतावनी

सृजित अवस्थी, पीलीभीत। आमतौर पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) से वन्यजीवों के आकर्षक वीडियो ही सामने आते हैं। कई बार आबादी में आए वन्यजीवों से जुड़े वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, जो जिम्मेदारों के साथ आम लोगों की जिम्मेदारी पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं।

हाल ही में एक ऐसा वीडियो प्रसारित हुआ है, जिसमें एक युवक वन्यजीवों को देखकर चलती ट्रेन से जंगल में खाना फेंक रहा है। हालांकि, ऐसा करना कानूनन अपराध के साथ मानवीय तौर भी वन्यजीवों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।