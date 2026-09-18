पीलीभीत में तेंदुओं का खौफ: बकरी-कुत्ते पर हमला कर मचाया गदर, पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल

संवाद सहयोगी, पूरनपुर (पीलीभीत)। तहसील क्षेत्र में तेंदुओं के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। खेती किसानी का काम बुरी तरह प्रभावित हो गया है। वन विभाग की टीम निगरानी तक नहीं कर पा रही है। इससे ग्रामीणों में तेंदुओं के प्रति खौफ बढ़ता जा रहा है। गन्ने की फसल तेंदुओं के रहने की जगह बन चुकी है।

उच्चाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजतन तेंदुआ ने पशुओं को शिकार बनाया। पिंजरा लगाया गया है। पीटीआर की हरीपुर रेंज के जंगल से सटे गांव जटपुरा के होरीलाल गुरुवार को बकरी चरा रहे थे। अचानक गन्ने के खेत से निकले तेंदुआ ने एक बकरी पर हमला कर दिया। हमले में बकरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अन्य बकरियां गांव की तरफ भाग गईं। होरीलाल शोर शराबा कर भागे। इसपर तेंदुआ बकरी का शव छोड़कर गन्ने के खेत में छिप गया। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को दफन करा दिया गया। उदयपुर में कुत्ते पर हमला, लगाया पिंजरा एक पखवाड़ा से तेंदुआ उदयपुर खुर्द के खेत और गांव की आबादी के पास घूम रहा है। इससे खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। तेंदुआ ने गुरुवार रात आबादी के पास पहुंचकर कुत्ते पर हमला कर घायल कर दिया।

ग्रामीणों के शोर करने पर भाग गया। हमले में कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों के विरोध के बाद शुक्रवार को वन विभाग की तरफ से पिंजरा लगाया गया। उसमें बकरी को बांधा गया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया।