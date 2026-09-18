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पीलीभीत में तेंदुओं का खौफ: बकरी-कुत्ते पर हमला कर मचाया गदर, पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल

By Umesh Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Fri, 18 Sep 2026 08:14 PM (IST)

पीलीभीत के जटपुरा और उदयपुर खुर्द में तेंदुए के हमलों से ग्रामीणों में दहशत है, जहां बकरी और कुत्ते को ...और पढ़ें

पूरनपुर क्षेत्र में गन्ने के खेत के निकट चहलकदमी करता तेंदुआ और हजारा क्षेत्र में बाघ को देखकर भागती गाय

पूरनपुर क्षेत्र में गन्ने के खेत के निकट चहलकदमी करता तेंदुआ और हजारा क्षेत्र में बाघ को देखकर भागती गाय

HighLights

  1. शोर शराबा करने पर भागा, उदयपुर खुर्द में कुत्ते पर हमला

संवाद सहयोगी, पूरनपुर (पीलीभीत)। तहसील क्षेत्र में तेंदुओं के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। खेती किसानी का काम बुरी तरह प्रभावित हो गया है। वन विभाग की टीम निगरानी तक नहीं कर पा रही है। इससे ग्रामीणों में तेंदुओं के प्रति खौफ बढ़ता जा रहा है। गन्ने की फसल तेंदुओं के रहने की जगह बन चुकी है।

उच्चाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजतन तेंदुआ ने पशुओं को शिकार बनाया। पिंजरा लगाया गया है। पीटीआर की हरीपुर रेंज के जंगल से सटे गांव जटपुरा के होरीलाल गुरुवार को बकरी चरा रहे थे।

अचानक गन्ने के खेत से निकले तेंदुआ ने एक बकरी पर हमला कर दिया। हमले में बकरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अन्य बकरियां गांव की तरफ भाग गईं।

होरीलाल शोर शराबा कर भागे। इसपर तेंदुआ बकरी का शव छोड़कर गन्ने के खेत में छिप गया। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को दफन करा दिया गया।

उदयपुर में कुत्ते पर हमला, लगाया पिंजरा

एक पखवाड़ा से तेंदुआ उदयपुर खुर्द के खेत और गांव की आबादी के पास घूम रहा है। इससे खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। तेंदुआ ने गुरुवार रात आबादी के पास पहुंचकर कुत्ते पर हमला कर घायल कर दिया।

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ग्रामीणों के शोर करने पर भाग गया। हमले में कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों के विरोध के बाद शुक्रवार को वन विभाग की तरफ से पिंजरा लगाया गया। उसमें बकरी को बांधा गया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया।

हजारा में बाघ ने सांड़ को मार डाला

ट्रांस शारदा क्षेत्र में वृद्ध को हमला कर मारने वाला बाघ खेतों में ही विचरण कर रहा है। खेतों में काम करने जाने वाले लोगों को अक्सर वह दिख जाता है। शुक्रवार को कबीरगंज के अखंड फार्म के पास एक किसान खेत में मवेशी चरा रहा था।

उसकी गाय गन्ने के खेत तक पहुंच गई। धान के खेत में छिपे बाघ ने उसे देखते ही हमला करने का प्रयास किया। गाय अपने आप को बचाने के लिए धान के खेत में दौड़ी।

इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है। रात में बाघ ने एक बेसहारा सांड़ को मारा डाला। उसके शव का कुछ हिस्सा भी खा गया। टीम को लगाया गया है।

 

जटपुरा में निगरानी के लिए टीम को लगाया गया है। उदयपुर खुर्द में पिंजरा लगा दिया गया है। जल्द तेंदुआ को कैद किया जाएगा।

- सोवरनलाल, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग पूरनपुर


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