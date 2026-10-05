कतर्नियाघाट हादसे के बाद अलर्ट: पीलीभीत में बेकाबू रफ्तार और हुड़दंग से वन्यजीवों पर मंडराया जान का खतरा!

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बहराइच के कतर्नियाघाट क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से वयस्क बाघ की मौत ने वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। सरयू नहर में बाघ का शव मिलने की इस घटना के बाद पीटीआर में हादसे की आशंका गहराने लगी है। यहां के शांत जंगलों से गुजरने वाले मार्गों पर इन दिनों बेलगाम रफ्तार और हुड़दंग लगातार वन्यजीवों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है।

विडंबना यह है कि सड़क किनारे बाघ को देखकर राहगीर सतर्क होने के बजाय वाहन रोककर उनसे छेड़छाड़, वीडियो बनाने की होड़ और शोर-शराबा करने लगते हैं। लोगों की यह लापरवाही किसी भी दिन बहराइच जैसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। वहीं, ऐसा करना मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का कारण भी बन सकता है। जंगल के रास्तों से सुरक्षित आवागमन के लिए वन विभाग ने नियम तो बनाए हैं, लेकिन उनका पालन कराने में लापरवाही बरती जा रही है। वन्यजीवों को हादसों से बचाने के लिए वन रास्तों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रतिघंटा तय की गई है।

माधोटांडा-खटीमा मार्ग पर अक्सर बाघों की चहलकदमी रहती है, जिसे देखते हुए इसी साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में कई मार्गों पर रात्रि आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद रात के अंधेरे में लोग इन रास्तों पर बेरोकटोक तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ाते हैं। वनमार्गों पर रफ्तार का यह जानलेवा खेल नया नहीं है। बीते वर्षों के दौरान सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर बाघ और तेंदुओं जैसे वन्यजीवों की जान जा चुकी है।