पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा रोमांच: चूका बीच के बाद अब 'सप्त सरोवर' का नया अवतार, मिलेंगी ये 5 स्टार सुविधाएं

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीटीआर में वन्यजीवों के दीदार के साथ ही अब पर्यटकों को बेहतरीन और आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। पीटीआर प्रशासन प्रमुख पर्यटन स्थलों को नए सिरे से विकसित करने की कवायद में जुट गया है। बीते दिनों हुई बोर्ड बैठक में पीटीआर के पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिहाज से आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

एक ओर चूका बीच की हटों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है, दूसरी ओर सप्त सरोवर को भी नए कलेवर में संवारने की तैयारी तेज कर दी गई है। सप्त सरोवर पीटीआर के सफारी रूट पर स्थित सबसे प्रमुख और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शुमार है।

लगातार पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे और अधिक विकसित किया जा रहा है। यहां पहुंचने के लिए पर्यटक सफारी रूट के साथ ही सेल्हा गांव स्थित मार्ग के जरिए आम रास्ते से भी आसानी से पहुंच सकते हैं।

अब तक सेल्हा गांव वाले प्रवेश द्वार पर पार्किंग का अभाव था। पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था न होने के कारण यहां आने वाले आम पर्यटकों को वाहन खड़े करने में समस्या थी। इस पर्यटन सत्र में सेल्हा गांव स्थित द्वार पर एक सुव्यवस्थित पार्किंग बनाई जाएगी। चूका बीच पर पर्यटकों के बढ़ते भारी दबाव को कम करने के लिए बीते वर्षों में सप्त सरोवर पर ठहरने के लिए ईको-फ्रेंडली हट्स भी बनाई गई थीं।