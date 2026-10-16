UP के टाइगर रिजर्व्स में सफारी की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, अब एक ही वेबसाइट से बुक होंगे पीटीआर, दुधवा और अमानगढ़

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में जंगल सफारी कर बाघों के दीदार का रोमांच अब पर्यटकों के लिए और भी सुलभ हो गया है। यहां आने वाले देश-विदेश के सैलानियों को अब सफारी बुकिंग के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही गेट्स की भागदौड़ करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने पीटीआर समेत प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व की आनलाइन बुकिंग को एक ही वेबसाइट पर केंद्रित कर दिया है।

इस नई व्यवस्था से पीटीआर के अलावा सैलानी लखीमपुर खीरी के दुधवा, बिजनौर के अमानगढ़ और चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व की बुकिंग भी आसानी से कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से पर्यटकों को सुविधा मिलने के साथ ही साथ बुकिंग में भी पारदर्शिता आएगी।

वर्तमान में पीटीआर में 95 वाहन (67 जिप्सी व 28 जिनान) बतौर जंगल सफारी संचालित होते हैं। हालांकि, वन नियमों के तहत एक पाली में अधिकतम 47 वाहनों को ही सफारी के लिए अधिकृत किया जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब इन कुल अधिकृत वाहनों में से 50 प्रतिशत को आनलाइन बुकिंग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। अब तक पीटीआर में आनलाइन बुकिंग के लिए केवल पांच जिनान वाहन ही उपलब्ध थे। पर्यटकों के रुझान के कारण ये वाहन तुरंत हाउसफुल हो जाते थे, जिससे दूर-दराज से आने वाले सैलानियों को परेशानी होती थी। आफलाइन बुकिंग पर निर्भरता के चलते स्थानीय गेटों पर कई बार ओवर रेटिंग और मिलीभगत की शिकायतें भी सामने आ रही थीं।