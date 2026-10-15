Pilibhit Tiger Reserve: 1 नवंबर से शुरू हो रहा नया पर्यटन सत्र, सफारी रूट से लेकर जंगल तक बदले नजारे

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बाघों के गढ़ और तराई की शान के रूप में विख्यात पीटीआर में आगामी पर्यटन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मानसून की विदाई और जंगल से जलजमाव खत्म होने के बाद वन विभाग ने पीटीआर को पर्यटकों के लिए अनुकूल बनाने की कवायद शुरू कर दी है।

पीटीआर प्रशासन का सबसे अधिक जोर जंगल के घास के मैदानों के प्रबंधन पर है। पर्यटन सत्र से पहले इस कार्य को पूरा कर अन्य आवश्यक कार्यों को किया जाना है। पीटीआर प्रशासन एक नवंबर से सत्र शुरु करने को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां कर रहा है।

बारिश के दौरान जंगल में घास काफी ऊंची हो जाती है, जिससे न सिर्फ वन्यजीवों के स्वच्छंद विचरण में रुकावट आती है, बल्कि सफारी के दौरान सैलानियों को उनके दीदार में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने वन्यजीवों के बेहतर पर्यावास को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन स्थलों सहित जंगल के विभिन्न हिस्सों में ग्रासलैंड संवारने का कार्य पर शुरू करा दिया है, जिससे प्रकृति प्रेमियों को सफारी का बेहतरीन अनुभव मिल सके।