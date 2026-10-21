बाघों के जंगल में मिला अनोखा शिकारी, पानी में गोता लगाकर करता है शिकार; खूबियां जानकर हो जाएंगे हैरान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीटीआर बाघों की बढ़ती संख्या और समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्व विख्यात है। तराई के इस जंगल में बाघ, तेंदुए, भालू और दुर्लभ पक्षियों के साथ एक रहस्यमयी जीव भी मौजूद है। यह दुर्लभ जीव है फिशिंग कैट, जो अपनी अनोखी शिकार शैली के लिए जानी जाती है।

यह प्रजाति पीटीआर के दलदली और जलमग्न इलाकों में पाई जाती है। यह बिल्ली ईकोसिस्टम के संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। पीटीआर में इनकी अच्छी संख्या पाई जाती है। पीटीआर का तराई क्षेत्र नदियों, तालाबों और दलदली जमीन से भरा है, जो इस बिल्ली के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास है। हाल के वर्षों में शारदा नदी के किनारों और जलमग्न क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। आकार में यह सामान्य घरेलू बिल्ली से लगभग दोगुनी होती है। आमतौर पर बिल्लियां पानी से दूर भागती हैं, लेकिन फिशिंग कैट पानी में उतरकर शिकार करने में माहिर होती है। इसके पैरों की उंगलियों के बीच झिल्लीदार खाल होती है, जो इसे पानी में तैरने और कीचड़ में चलने में मदद करती है। इसके शरीर पर मौजूद काले धब्बे और धारियां इसे घनी झाड़ियों में छिपने में सहायता करते हैं।