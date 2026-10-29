टाइगर रिजर्व घूमने वालों की बल्ले-बल्ले: 1 नवंबर से सफारी शुरू, जानिए नई गाइडलाइन और सफारी बुकिंग का तरीका

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में एक नवंबर से नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। इस बार सत्र निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही शुरू हो रहा है। पर्यटकों के स्वागत के लिए पीटीआर प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जंगल में कई स्थानों पर जलभराव हो गया था। हालांकि, वन विभाग ने अधिकतर रास्तों को दुरुस्त कर लिया है, लेकिन जोन एक के कुछ रास्तों पर कीचड़ की समस्या बनी हुई है। पूर्ण रूप से दुरुस्त न होने पर ये कच्चे रास्ते पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो जाते हैं। सफारी के दौरान पर्यटकों को असुविधा या खतरा न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार तक जंगल के सफारी रास्तों और पर्यटन से जुड़े अन्य कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

इसमें पीटीआर के फील्ड डायरेक्टर पीपी सिंह भी शामिल होंगे। समीक्षा के बाद सफारी रास्तों की भौतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके आधार पर उच्चाधिकारी निर्णय लेंगे कि एक नवंबर से पर्यटन सत्र की शुरुआत में सफारी के लिए किन मार्गों पर अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि बीते पर्यटन सत्र में 57 हजार पर्यटकों ने पीटीआर पहुंचकर बाघों व प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार किया था। सत्र पहले शुरू होने से इस बार पर्यटकों का यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ने का अनुमान है।