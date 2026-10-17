PTR में 1 नवंबर से शुरू होना है पर्यटन सत्र, पर उससे पहले 6 हाथियों ने मचाया गदर; टूटी फेंसिंग

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीटीआर में आगामी एक नवंबर से शुरू होने जा रहे नए पर्यटन सत्र की तैयारियों के बीच जंगली हाथियों के उत्पात ने वन विभाग के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। पीटीआर के पर्यटन क्षेत्र में हाथियों के एक झुंड की लगातार चहलकदमी देखी जा रही है।

हाथियों ने न केवल सफारी मार्गों पर डेरा जमा लिया है, बल्कि सुरक्षा के लिए लगाई गई चेनलिंक फेंसिंग को भी कई जगहों से तोड़ दिया है। इससे न सिर्फ पर्यटन की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि फेंसिंग टूटने से मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा भी बढ़ गया है।