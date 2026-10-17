पीलीभीत: चचेरे भाई पर भाभी की अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप, ब्लैकमेल कर बना रहा था इस काम का दबाव

जारगण संवाददाता, पीलीभीत। शहर की कोतवाली सुनगढ़ी क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई पर उसकी पत्नी की अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने और दैहिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है।

आरोपित नीरज उसका चचेरा भाई है और शराबी प्रवृत्ति का है, आरोप है कि करीब तीन साल पहले परिवार की गैर मौजूदगी में शराब के नशे में वह घर में घुस आया और महिला के साथ जबरन अश्लील हरकतें कर मोबाइल से कई फोटो खींच ली।