पीलीभीत के 'मिनी गोवा' चूका बीच का बदलेगा रूप: जर्जर हटें हटेंगी, 1.96 करोड़ से बनेंगी हाई-टेक फैब्रिकेटेड हटें

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तराई के मिनी गोवा यानी पीटीआर के चूका बीच का नजारा आगामी पर्यटन सत्र में बदला नजर आएगा। नवंबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सीजन में देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है।

चूका बीच पर मौजूद पुरानी और जर्जर हो चुकी बांस की हटों को हटाकर अब उनकी जगह अत्याधुनिक फैब्रिकेटेड हटों का निर्माण किया जाएगा। पीलीभीत में ईको-टूरिज्म को पंख लगाने के लिए बुधवार को लखनऊ स्थित मुख्यालय में पीलीभीत टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के शासी निकाय की तीसरी अहम बैठक आयोजित की गई। वन मंत्री डाॅ. अरुण कुमार सक्सेना और केपी मलिक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीटीआर में विकास कार्यों का विस्तृत खाका खींचा गया। बैठक में सर्वसम्मति से विभिन्न ईको-पर्यटन और विकास कार्यों के लिए 1.96 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई है।