'साहब, अब ऐसी गलती नहीं होगी...': पीलीभीत मेले में महिलाओं से अभद्रता करने वाले 4 मनचले गिरफ्तार, हाथ जोड़कर मांगी माफी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। उर्स मेले के दौरान महिला और उसकी दो भांजियों के साथ अभद्रता और मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस कार्रवाई से चारों आरोपितों के हौसले पस्त नजर आए।

पुलिस हिरासत में चारों कान पकड़कर माफी मांगते दिखे और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले कि साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शहर के मुहल्ला शेर मोहम्मद में उर्स मेले का आयोजन चल रहा था, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी दौरान कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपनी दो भांजियों के साथ मेले में घूमने के लिए गई थी।