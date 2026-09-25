पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना बाघ संरक्षण की पाठशाला, 65 IFS अफसर सीखेंगे फील्ड मैनेजमेंट के गुर

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तराई की तलहटी में बसा पीटीआर अब देश भर के वन अफसरों के लिए प्राकृतिक संतुलन, आधुनिक प्रबंधन और वन्यजीव संवर्धन की एक बड़ी पाठशाला बनने जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून की ओर से 65 आईएफएस अधिकारियों का एक दल यहां दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है।

वे यहां के संरक्षण व मानव वन्यजीव संघर्ष के माडल को बेहद करीबी से समझेंगे। वहीं, यहां का दौरा बाघों की संख्या बढ़ाने के गुर सीखने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 14 से 21 अक्तूबर तक चलने वाले यूपी-उत्तराखंड के इस विशेष थीमेटिक टूर के तहत यह दल 17 अक्टूबर को रामनगर से 270 किलोमीटर का सफर तय कर पीलीभीत पहुंचेगा। यहां रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 18 अक्टूबर को सभी अधिकारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भ्रमण करेंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर को दल दुधवा होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। इंदिरा गांधी वन अकादमी की ओर से भेजे जा रहे इस दल में वर्ष 2016, 2017 और 2018 बैच के अधिकारी शामिल रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान ये अफसर न केवल जंगल का भ्रमण कर यहां की समृद्ध जैव विविधता को करीब से देखेंगे।