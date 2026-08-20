मां बाजार गई तो सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, डरी-सहमी बेटी ने मां के लौटते ही खोली दरिंदगी की पोल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सौतेले पिता ने घर में अकेली बेटी से दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मां के वापस आने के बाद पीड़ित किशोरी ने आपबीती बताई। मां ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपित को पकड़कर जेल भेजा।

कोतवाली सदर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उनकी पहली शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उससे उनकी एक बेटी है। कुछ वर्ष पूर्व पति की मृत्यु के बाद उन्होंने चार वर्ष पहले बरेली के क्योलाडिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से दूसरी शादी की।

आरोपित भी उसके साथ गांव में रहने लगा था। इसी दौरान उसकी नजर सौतेली बेटी पर पड़ गई। आरोपित ने कुछ दिन पहले अश्लील हरकतें की थी। इस पर विवाद हुआ। समझाने पर मामला शांत हो गया। बुधवार को मां के बाजार जाने के बाद घर में किशोरी अकेली थी।