मां बाजार गई तो सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, डरी-सहमी बेटी ने मां के लौटते ही खोली दरिंदगी की पोल
पीलीभीत में सौतेले पिता ने घर में अकेली बेटी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। मां के लौटने पर किशोरी ने आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
HighLights
जान से मारने की धमकी देकर शोषण करता रहा आरोपित
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सौतेले पिता ने घर में अकेली बेटी से दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मां के वापस आने के बाद पीड़ित किशोरी ने आपबीती बताई। मां ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपित को पकड़कर जेल भेजा।
कोतवाली सदर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उनकी पहली शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उससे उनकी एक बेटी है। कुछ वर्ष पूर्व पति की मृत्यु के बाद उन्होंने चार वर्ष पहले बरेली के क्योलाडिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से दूसरी शादी की।
आरोपित भी उसके साथ गांव में रहने लगा था। इसी दौरान उसकी नजर सौतेली बेटी पर पड़ गई। आरोपित ने कुछ दिन पहले अश्लील हरकतें की थी। इस पर विवाद हुआ। समझाने पर मामला शांत हो गया। बुधवार को मां के बाजार जाने के बाद घर में किशोरी अकेली थी।
इसका फायदा उठाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मां के वापस आने पर किशोरी ने आपबीती बताई। मां ने पुलिस को सूचना दी। सीओ सिटी अमर नाथ वर्मा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
शिकायत पर बीएनएस व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
शहर की कोतवाली सदर क्षेत्र के गांव निवासी महिला के पति के देहांत के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरे पति साथ में रहता था। उसने बेटी से दुष्कर्म किया। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
- अमरनाथ वर्मा, सीओ सिटी
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