पीलीभीत में प्रशासनिक हड़कंप: मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर अब FIR की तैयारी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के मामले में तीनों अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बुधवार रात अमरिया के एसडीएम (ईआरओ) हेमंत चौधरी, तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी (वर्तमान में पूरनपुर में तैनात) और कंप्यूटर आपरेटर अनिल कुमार को हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था।

इस घटनाक्रम के बाद नागेंद्र पांडेय को बीसलपुर से हटाकर पूरनपुर की कमान सौंपी गई, जबकि प्रमेश कुमार को कलीनगर से हटाकर बीसलपुर की कमान सौंपी गई। वहीं, पवन कुमार को कलीनगर व राजकुमार बैठा को अमरिया एसडीएम बनाया गया।