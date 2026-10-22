पीलीभीत मेले के झूले पर युवक का रोंगटे खड़े करने वाला स्टंट! सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, पुलिस हरकत में

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर के रामलीला मैदान में लगे मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां लगे बड़े झूले पर एक युवक के खतरनाक स्टंट करने का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। फोटो में युवक झूले पर पूरे चक्कर के दौरान स्टंट करता नजर आ रहा है।

ऐसे में जरा सी चूक युवक की जान पर भारी पड़ सकती है। इसके बावजूद झूले पर इस तरह की गतिविधियां होना सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रसारित फोटो मंगलवार रात का बताया जा रहा है। मेले में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही के बीच झूले पर इस तरह का जोखिम भरा स्टंट किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। खासकर झूले के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी होने पर युवक के साथ-साथ अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।