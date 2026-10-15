पीलीभीत: 205 जर्जर स्कूल भवन ध्वस्त, 199 में बनेगी बाउंड्री- अब सुरक्षित माहौल में होगी बच्चों की पढ़ाई

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में परिषदीय विद्यालयों के 205 जर्जर भवनों को ध्वस्त करा दिया गया है, जबकि बाउंड्रीविहीन 199 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। इससे एक ओर जर्जर भवनों के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों पर मंडरा रहा हादसों का खतरा कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर खुले स्कूल परिसरों की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी है।

चहारदीवारी न होने से कई विद्यालयों में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अब इन विद्यालयों को सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत निधि से निर्माण कार्य कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को भेज दिए हैं। प्रस्तावों को मंजूरी मिलते ही चहारदीवारी निर्माण का काम शुरू करा दिया जाएगा। विभाग की इस पहल से विद्यालय परिसरों में अनधिकृत आवाजाही और आवारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। जिले में परिषदीय शिक्षा का दायरा बड़ा है। यहां कुल 1,508 विद्यालय संचालित हैं। इनमें 291 कंपोजिट, 928 प्राथमिक और 280 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा नौ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी संचालित हैं। इन संस्थानों में कक्षा एक से आठ तक एक लाख 55 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं।

इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराना विभाग के सामने अहम जिम्मेदारी है। जर्जर भवनों को हटाने के बाद अब बाउंड्रीविहीन विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण की योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।