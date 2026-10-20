करवा चौथ के लिए मिलेंगे स्पेशल डिजाइनर करवे, पीलीभीत के सरल मेले में सजेगा स्वदेशी उत्पादों का बाजार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शहर के गांधी स्टेडियम में गुरुवार से तीन दिवसीय सरस मेला लगेगा। यह मेला शनिवार तक चलेगा।

मेले का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना व उनके द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक बाजार उपलब्ध कराना है।

त्योहारी सीजन में लगने वाले इस मेले से शहरवासियों को एक ही स्थान पर जरूरत का सामान मिलेगा। वहीं, मनोरंजन के लिए शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

मेले में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की हस्तकला और स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें सहारनपुर का प्रसिद्ध लकड़ी का फर्नीचर और भदोही के कालीन मुख्य आकर्षण होंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए दीपावली की सजावट के सामान, मोमबत्ती और दीये भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे।