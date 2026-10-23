गेहूं-मसूर और सरसों के बीजों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, 100% मिलेगी सब्सिडी; ई-लॉटरी से होगा चयन

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। रबी सीजन के लिए कृषि विभाग ने गेहूं, मसूर और राई, सरसों के बीजों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है।

जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि किसान विभागीय वेबसाइट या ब्लाक स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाकर निश्शुल्क बुकिंग कर सकते हैं।

जिले में राई, सरसों के 7,855 मिनी किट निश्शुल्क बांटी जाएगी। इसके साथ गेहूं के 23641 कुंतल, मसूर के 33.40 कुंतल और सरसों के 66 कुंतल सामान्य बीज बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। फसल प्रजातियों की अवधि के अनुसार किसानों को 50 से 100 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।