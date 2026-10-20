टोल दिया फिर भी मिली मौत: NH-30 पर 10 किमी में सैकड़ों गड्ढे, अप्सरा पुल के 1 फीट गहरे गड्ढे ने ले ली एक और जान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिम्मेदारों की अनदेखी मीरापुर गांव के एक परिवार के लिए काल बन गई। इस परिवार की त्योहारों की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। रविवार को जहानाबाद के समीप सितारगंज हाईवे पर अप्सरा नदी पुल पर हुए गहरे गड्ढे में बाइक फिसलने से एक महिला की मृत्यु हो गई।

इस हादसे के बाद जब एक आम राहगीर के नजरिए से इस हाईवे के सफर को देखा, तो हालात बेहद भयावह नजर आए। केवल अप्सरा पुल ही नहीं पूरे हाईवे पर ही सफर करना जोखिम भरा है।

हाईवे पर 10 किमी के हिस्से में ही सैकड़ों गड्ढे हो चुके हैं। अगर समय रहते जिम्मेदार नहीं चेते तो हर पल किसी बड़े हादसे का खतरा मंडराता रहेगा।

शहर समेत आसपास के इलाकों को सीधे उत्तराखंड से जोड़ने वाला एनएच-30 बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012-13 में इसे सिंगल लेन से टू-लेन किया गया था। लेकिन, आज हालात बदतर हो चुके हैं।

सफर की शुरुआत शहर के जेएमबी तिराहे से होती है। हाईवे पर दाखिल होते ही इसकी असली दुर्दशा सामने आ जाती है। सड़क पर जगह-जगह इतने गहरे गड्ढे हैं कि यह किसी भी सूरत में हाईवे लगता ही नहीं।

शहर से मात्र तीन किलोमीटर दूर लालपुर चौराहे तक पहुंचने में ही हिचकोले खाकर राहगीरों का शरीर दर्द करने लगता है। ऐसा महसूस होता है मानो किसी सुदूर और पिछड़े क्षेत्र की जर्जर सड़क पर सफर कर रहे हों।

इस खस्ताहाल सड़क पर दोपहिया वाहन से सफर करना सबसे जोखिम भरा है। सड़क पर हुए बड़े गड्ढों से बचने के लिए डंपर और बस जैसे भारी वाहन अचानक अपनी लेन बदल लेते हैं।

भारी वाहनों के अचानक मुड़ने से बाइक सवार अक्सर अपना संतुलन खो बैठते हैं। लालपुर चौराहे से जहानाबाद कस्बे की ओर बढ़ने पर अप्सरा नदी का पुल आता है। पुल के ऊपर करीब एक फुट गहरे गड्ढे हो चुके हैं।