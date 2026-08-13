आजादी के जश्न के बीच शर्मनाक तस्वीर: कलेक्ट्रेट में ही 'धूल फांक' रहे महात्मा गांधी, अफसरों को फुर्सत नहीं

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। स्वतंत्रता दिवस की जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जिले में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। देशभक्ति का अलख जगाने के लिए तिरंगे झंडे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जिस आजादी का जश्न मनाने के लिए प्रशासन इतनी कवायद कर रहा है। उस आजादी को दिलाने वाले महापुरुषों की प्रतिमाएं जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते धूल फांक रही हैं।

जिन राष्ट्रनायकों के संघर्षों और बलिदान पर हम गर्व करते हैं। उन्हीं की मूर्तियों की सफाई की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पूरे वर्ष इन प्रतिमाओं की क्या दुर्दशा रहती है। इसका अंदाजा शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में लगी मूर्तियों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।

सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर तो कलक्ट्रेट परिसर की है, जहां नवग्रह वाटिका स्थित है। इस वाटिका के बीच में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है। जिले के सबसे प्रमुख दफ्तर के ठीक सामने होने के बावजूद यह प्रतिमा बदहाल है।

मूर्ति धूल जमी है, लेकिन रोज यहां से गुजरने वाले आला अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ती। कमोबेश यही हाल शहर के स्टेशन चौराहे पर स्थित पार्क का भी है। यह पार्क नगर पालिका परिषद के दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर है।

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