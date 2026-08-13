आजादी के जश्न के बीच शर्मनाक तस्वीर: कलेक्ट्रेट में ही 'धूल फांक' रहे महात्मा गांधी, अफसरों को फुर्सत नहीं
पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की प्रतिमाएं उपेक्षा का शिकार हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी ...और पढ़ें
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शहर के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगीं महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थिति बदहाल
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। स्वतंत्रता दिवस की जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जिले में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। देशभक्ति का अलख जगाने के लिए तिरंगे झंडे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जिस आजादी का जश्न मनाने के लिए प्रशासन इतनी कवायद कर रहा है। उस आजादी को दिलाने वाले महापुरुषों की प्रतिमाएं जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते धूल फांक रही हैं।
जिन राष्ट्रनायकों के संघर्षों और बलिदान पर हम गर्व करते हैं। उन्हीं की मूर्तियों की सफाई की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पूरे वर्ष इन प्रतिमाओं की क्या दुर्दशा रहती है। इसका अंदाजा शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में लगी मूर्तियों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर तो कलक्ट्रेट परिसर की है, जहां नवग्रह वाटिका स्थित है। इस वाटिका के बीच में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है। जिले के सबसे प्रमुख दफ्तर के ठीक सामने होने के बावजूद यह प्रतिमा बदहाल है।
मूर्ति धूल जमी है, लेकिन रोज यहां से गुजरने वाले आला अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ती। कमोबेश यही हाल शहर के स्टेशन चौराहे पर स्थित पार्क का भी है। यह पार्क नगर पालिका परिषद के दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर है।
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यहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थापित है। सफाई का जिम्मा उठाने वाले पालिका दफ्तर के इतने करीब होने के बावजूद यह प्रतिमा और इसके आसपास का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार है। स्वतंत्रता दिवस पर शहर को सजाने का काम चल रहा है।
संभव है कि रस्म अदायगी के लिए ऐन मौके पर इन प्रतिमाओं की सफाई कर फोटो खिंचवा ली जाए, लेकिन धरातल के हालातों से स्पष्ट है कि जिम्मेदार अधिकारी महापुरुषों की प्रतिमाओं को लेकर कितना संजीदा हैं।
सभी पार्कों व सार्वजनिक स्थलों पर नियमित रूप से सफाई की जाती है। शहर के प्रमुख चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर साज-सज्जा कराई जा रही है। किसी स्थान पर संबंधित की ओर से लापरवाही की गई है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- संजीव कुमार, ईओ, नगर पालिका परिषद
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