वर्दी का रौब! बस में चढ़ते ही परिचालक पर भड़कीं महिला SI, नवाबगंज चौकी में ले जाकर पीटने का आरोप; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नौगवां चौराहे पर रोडवेज बस में सवार होने के बाद महिला एसआई और परिचालक के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और बस में हंगामा होने लगा। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। परिचालक ने महिला एसआई पर वर्दी का रौब दिखाकर अभद्रता करने का आरोप लगाया है।

वहीं, परिचालक ने नवाबगंज में पुलिस चौकी पर ले जाकर मारपीट करने और जबरन हस्ताक्षर कराने का भी आरोप लगाया है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। रोडवेज बस के परिचालक अरुण कुमार के अनुसार, वह नौगवां चौराहे पर बरेली जाने वाली बस में सवारियां बैठा रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाइंस में तैनात महिला एसआई बरेली जाने के लिए बस में सवार हो गईं। परिचालक ने बताया कि बस में सवारियां कम थीं, इसलिए वह यात्रियों को बैठाने के लिए रुके थे। एसआई ने बस जल्द चलाने के लिए कहा। परिचालक ने सवारियां बैठने के बाद बस आगे बढ़ाने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान बस में काफी देर तक हंगामा होता रहा। परिचालक अरुण कुमार ने आरोप लगाया कि बस को बरेली के लिए रवाना करने के बाद बरेली के नवाबगंज पहुंचने पर उसे रुकवा लिया।