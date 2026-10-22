पीलीभीत में मजाक करना पड़ा भारी: राइस मिल में तंज कसने पर विवाद, युवक का बांका से गला काटकर कत्ल

संवाद सहयोगी, पूरनपुर (पीलीभीत)। मजाक के दौरान तंज कसने पर हुए विवाद में गुरुवार को युवक की हत्या कर दी गई। वह गुरुवार को चचेरे भाई के साथ जा रहे थे। रास्ते में आरोपित शहबाज ने उन्हें अपने दरवाजे पर घेरकर पीटा। आरोप है कि उसने बांका से हमला कर गला काट दिया।

उसके पिता शकील उर्फ गुड्डू व भाई शेरखान ने भी डंडे से हमला किया। इन तीनों आरोपितों के विरुद्ध पूरनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शाम को मुख्य आरोपित शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। रम्पुरा तालुके महाराजपुर गांव गांव में रहने वाले अरबाज हाईवे स्थित गणपत राइस मिल में पल्लेदारी करते थे। उनके स्वजन के अनुसार, पड़ोसी शहबाज भी उनके साथ पल्लेदारी करता था। गुरुवार सुबह को दोनों में हंसी-मजाक हो रहा था, उसी में अरबाज ने तंज कस दिया। इससे बौखलाए शहबाज ने उन्हें धमकी दी। उस समय अन्य मजदूरों से बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया। दोपहर को सभी लोग खाना खाने घरों पर चले गए। दोपहर दो बजे अरबाज अपने चचेरे भाई अकरम के साथ दोबारा राइस मिल जाने के लिए घर से निकले। रास्ते में शहबाज का घर है। वह पहले से घात लगाए बैठा था।

जैसे ही अरबाज वहां पहुंचे, शहबाज ने घेर लिया। उसके परिवार के सदस्य भी आ गए। उन सभी ने मारपीट की। इतने में शहबाज के कहने पर परिवार की युवती घर से बांका उठा लाई। शहबाज ने उसी से अरबाज की गले पर प्रहार किया। उसकी मौके पर मौत हो गई। उनके चचेरे भाई चीखते हुए घर की ओर भागे। उनकी सूचना पर परिवार के लोग पहुंचे, इस बीच आरोपित भाग चुके थे। अकरम ने बताया कि शहबाज की बहन बांका लेकर आई थी।