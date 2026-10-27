बिना टेंडर पूरा कर दिया 39 लाख का काम! पीलीभीत नगर पालिका की फजीहत के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नगर पालिका परिषद में निर्माण कार्य धरातल पर पहले ही पूरा करा लेने और उसका टेंडर बाद में जारी करने के मामले में फजीहत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। पालिका अध्यक्ष और ईओ ने पहले इसे महज एक भूल करार देकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन अब इस प्रशासनिक लापरवाही पर ईओ संजीव कुमार ने कंप्यूटर आपरेटर पर कार्रवाई की है। आपरेटर के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए मामले की जांच शुरू करा दी है।

शनिवार देर शाम नगर पालिका की ओर से जेम पोर्टल पर एक बिड अपलोड की थी। इसमें गन्ना तिराहे के सुंदरीकरण के लिए 15.92 लाख रुपये की लागत और 2.87 लाख रुपये के जीएसटी सहित कुल 18.79 लाख रुपये का टेंडर निकाला गया था।

इसी बिड में शहर के छतरी चौराहे पर आधुनिक छतरी लगाने का भी टेंडर शामिल था, जिसकी जीएसटी सहित कुल लागत 20.99 लाख रुपये दर्शाई गई थी। यह बिड आगामी तीन नवंबर को खुलनी थी। हैरत की बात है कि जिन कार्यों का टेंडर जारी किया गया, वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। काम पहले और निविदा बाद में का मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होकर चर्चा का विषय बना, तो पालिका प्रशासन बैकफुट पर आ गया।