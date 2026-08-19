पीलीभीत में उधार सिगरेट देने से किया मना, तो घर में घुसकर दुकानदार को फावड़े से काट डाला

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर में मंगलवार को देर रात उधार सिगरेट देने से मना करने पर वृद्ध दुकानदार श्रीपाल गुप्ता की फावड़े से काट कर हत्या कर दी गई। गांव के ही हत्यारोपित ने भाई व पिता के साथ मिलकर घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या से संबंधित तथ्यों को जुटाने के साथ ही फारेंसिक जांच कराने के लिए तथ्य जुटाए।

गांव नारायणपुर में 65 वर्षीय वृद्ध श्रीपाल गुप्ता घर में ही परचूनी की दुकान चलाते थे। उसी गांव के ही सुनील उर्फ भोला ने मंगलवार रात को उधार सिगरेट मांगी तो पहली बार उन्होंने दे दी। इसके बाद वह दोबारा सिगरेट उधार में लेने लेने के लिए पहुंचे तो दुकानदार ने मना कर दिया।