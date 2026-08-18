प्रेमी ने किया ब्लैकमेल तो प्रेमिका बनी कातिल; पहले रॉड से मारा, फिर केबिन में उड़ेल दिया डीजल

संवाद सहयोगी, पूरनपुर (पीलीभीत)। अनैतिक संबंधों का बेहद खौफनाक परिणाम हुआ। तीन साल संबंधों के बाद शादीशुदा अमनदीप कौर को डर सताया कि प्रेमी बलविंदर के कारण वैवाहिक जीवन खतरे में है। उसने पीछा छुड़ाने के लिए 10 जुलाई को बलविंदर को ट्रक समेत जलाकर मार डाला। शुरुआत में वैसा ही हुआ, जैसा वह चाहती थी। पुलिस बलविंदर की मौत को हादसा मान रही थी, मगर एक शक ने हत्याकांड की पर्तें उधेड़ दीं। मंगलवार को आरोपित अमनदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया गया।

रामपुर के बोसैना गांव निवासी बलविंदर अपना ट्रक चलाते थे। वह 10 जुलाई की सुबह ट्रक में फोम आदि लेकर नेपाल के लिए रवाना हुए थे। उसी रात पूरनपुर में बड़ी नहर के पास ट्रक में आग लगने से बलविंदर की मौत हो गई।

आरंभिक तौर पर पुलिस मान रही थी कि शार्ट सर्किट से हादसा हुआ होगा। बलविंदर के भाई गुरमीत सिंह इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि 10 जुलाई को रामपुर में भाई का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, उन्हीं ने पीछा कर हत्याकांड किया होगा।

24 जुलाई को उन्होंने पूरनपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, जिन लोगों से झगड़े की बात कही गई, उनकी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं थी। जांच के दौरान सर्विलांस टीम को बलविंदर का एक और फोन नंबर मिला।

इसकी जानकारी स्वजन को भी नहीं थी। उस नंबर से उनकी अमनदीप कौर से लंबी बातचीत हुई थी। उसकी लोकेशन भी घटनास्थल पर थी। इसी आधार पर उत्तराखंड के रुद्रपुर से अमनदीप कौर को पूरनपुर लाया गया। वह मूलरूप से रामपुर के बड़ा बरसाना गांव की रहने वाली है, शादी के बाद रुद्रपुर में रहने लगी। उसने स्वीकारा कि तीन साल से बलविंदर से प्रेम संबंध थे। अब वैवाहिक जीवन में दरार आने का डर सताया तो दूरी बनाने लगी।