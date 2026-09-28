पीलीभीत का यह गुप्त कोना देता है 'केरल' जैसा अहसास, यहां से दिखता है नेपाल का खूबसूरत झूला पुल और हिमालय

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों की दहाड़ और घने जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत-नेपाल सीमा से सटे कलीनगर तहसील क्षेत्र में कुदरत का एक अनूठा और शांत संसार बसता है।

शारदा सागर डैम की तलहटी में बसी बंगाली समुदाय की हरी-भरी बस्तियां दक्षिण भारत के केरल जैसा प्राकृतिक अनुभव कराती हैं। डैम से दिखता हरियाली का मनोरम दृश्य और शारदा नदी के कल-कल बहते जल की लहरें पर्यटकों का मन मोह लेती हैं।