पीलीभीत में अधूरी पुलिया बनी जान का खतरा, बच्चे खंभों के सहारे जा रहे स्कूल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत के बीसलपुर में निर्माणाधीन पुलिया ग्रामीणों के लिए खतरा बनी हुई है। उसका कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीण सात फीट चौड़ी खाई पार करने के लिए बिजली के सीमेंटेड खंभों का सहारा ले रहे। इन खंभों का सेतु बनाया गया।

उसी पर डगमगाते बच्चे भी स्कूल का रास्ता तय करते हैं। लोक निर्माण विभाग, बीसलपुर में मवैया से रामपुर अमृत गांव तक दो किमी का रास्ता 85 लाख रुपये में बनवा रहा है। इसका ठेका रामनरेश को दिया गया। उन्होंने मई में कार्य शुरू कराया, जो नौ महीने में पूरा होना है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने नई पुलिया बनाना शुरू किया, मगर काम अधूरा है। गांव के बच्चों को तीन किमी दूर एलकेटी इंटरनेशनल स्कूल जाने के लिए इसी निर्माणाधीन पुलिया से गुजरना होता है।