पीलीभीत में अधूरी पुलिया बनी जान का खतरा, बच्चे खंभों के सहारे जा रहे स्कूल
पीलीभीत के बीसलपुर में अधूरी पुलिया निर्माण के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर बिजली के ...और पढ़ें
HighLights
पीलीभीत में अधूरी पुलिया से बच्चों की जान को खतरा।
स्कूल जाने को बच्चे बिजली के खंभों का कर रहे उपयोग।
बीसलपुर में 7 फीट गहरी खाई पर अस्थाई पुलिया।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत के बीसलपुर में निर्माणाधीन पुलिया ग्रामीणों के लिए खतरा बनी हुई है। उसका कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीण सात फीट चौड़ी खाई पार करने के लिए बिजली के सीमेंटेड खंभों का सहारा ले रहे। इन खंभों का सेतु बनाया गया।
उसी पर डगमगाते बच्चे भी स्कूल का रास्ता तय करते हैं। लोक निर्माण विभाग, बीसलपुर में मवैया से रामपुर अमृत गांव तक दो किमी का रास्ता 85 लाख रुपये में बनवा रहा है। इसका ठेका रामनरेश को दिया गया।
उन्होंने मई में कार्य शुरू कराया, जो नौ महीने में पूरा होना है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने नई पुलिया बनाना शुरू किया, मगर काम अधूरा है। गांव के बच्चों को तीन किमी दूर एलकेटी इंटरनेशनल स्कूल जाने के लिए इसी निर्माणाधीन पुलिया से गुजरना होता है।
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मवैया निवासी विनोद वर्मा ने खंभे पर चलकर पुलिया से पार हो रहे छात्रों का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर साझा किया था। इसमें बच्चे खंभे पर संतुलन बनाकर नाला पार करते दिख रहे। गुरुवार दोपहर को जागरण टीम पहुंची, तब भी वही स्थिति थी।