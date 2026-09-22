एक ही स्कूल को 3 बार भेजी ग्रांट, 2.13 लाख के घोटाले में पीलीभीत में DC ललित वर्मा की सेवा समाप्त

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बेसिक शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान की ग्रांट में हुए गोलमाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपित जिला समन्वयक (निपुण) ललित वर्मा की सेवाएं समाप्त करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया है। ललित वर्मा पहले लेखाकार के पद पर तैनात था।

सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्रा ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता की पुष्टि होने पर ललित वर्मा की संविदा समाप्त कर दी गई है। पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। यह पूरा घोटाला मई-जुलाई में सामने आया था। आरोप है कि ललित वर्मा ने एक ही विद्यालय को विभिन्न मदों की धनराशि कई-कई बार भेज दी। मामला तब खुला जब बीएसए रोशनी सिंह के पास एक विद्यालय का प्रधानाचार्य एनओसी लेने पहुंचा।

खातों की जांच कराई गई तो घोटाला सामने आया। जांच में पता चला कि संबंधित विद्यालय को कंपोजिट ग्रांट के 22 हजार रुपये तीन बार भेजे गए, इससे 66 हजार रुपये का भुगतान हो गया। इसी तरह स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब मद में 1.33 लाख रुपये की धनराशि उस विद्यालय को भेज दी गई, जबकि वह उस विद्यालय को देय ही नहीं थी। टीएलएम मद में भी 4600 रुपये तीन बार भेजे गए। इस तरह कुल 2.13 लाख रुपये की अनियमितता सामने आई।

मामला पकड़ में आते ही बीएसए ने संबंधित विद्यालय से 2.13 लाख रुपये की रिकवरी कराई और ललित वर्मा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। प्रकरण गंभीर होने पर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने नौ जून को चार सदस्यीय जांच टीम गठित की थी।

टीम में सीडीओ, एडीएम न्यायिक सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। डीएम ने जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे और बीएसए को रिपोर्ट सीडीओ को देने को कहा था। 63 दिन बीतने के बाद भी अंतिम रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी जा सकी थी, जिसे लेकर सवाल उठ रहे थे।