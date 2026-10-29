पीलीभीत में गैस सिलिंडर फटने से चार लोग झुलसे, दो गंभीर हालत में रेफर

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। गैस सिलिंडर का रेगुलेटर लगाते समय रिसाव होने के साथ चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई।

हादसे में गृहस्वामी विपिन कुमार, उनकी पत्नी शीतल, बहू सुधा देवी और विनीत झुलस गए। गंभीर रूप से घायल विपिन और सुधा देवी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना गुरुवार सुबह बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गोवल पतिपुरा गांव में हुई।

जानकारी के अनुसार, विपिन कुमार के घर में सुबह खाना बन रहा था। इसी दौरान इंडियन कंपनी का गैस सिलिंडर खत्म हो गया। विपिन दूसरा सिलिंडर लगाने लगे। रेगुलेटर लगाते समय सिलिंडर से गैस का रिसाव होने लगा। पास में चूल्हा जल रहा था। गैस चूल्हे की चिंगारी के संपर्क में आई तो सिलिंडर में आग लग गई।