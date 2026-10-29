दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस में घुसी तेज रफ्तार कार; पति-पत्नी और बेटी की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार सुबह गांव धुनेला के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रही बस में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बस के पिछले हिस्से में फंस गई और उसके परखच्चे उड़ गए।

इस हादसे में कार सवार दंपती और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त जानकारी के अनुसार, कार एक्सप्रेसवे पर तेज गति से जा रही थी। धुनेला के पास चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार आगे चल रही बस से टकरा गई। टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

कार में फंसे लोगों को निकाला सूचना मिलने पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।