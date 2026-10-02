पीलीभीत में दुस्साहस: बंधक बनाकर कराया मतांतरण, फिर चंगुल से भागकर घर पहुंची युवती को दरवाजे से उठा ले गए दबंग

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ग्रेटर नोएडा में नौकरी करने वाली अनुसूचित जाति की युवती को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। मिसरयार खां ने ब्रेनवाश कर उसे अपने साथ रखा, मतांतरण करा दिया। युवती उसके चंगुल से छूटकर घर आई तो मिसरयार खां व उसका भाई दरवाजे से उठा ले गया।

शुक्रवार को युवती के पिता ने मिसरयार खां, शहरयार खां व अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। सभी पर अपहरण, मारपीट, उप्र धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक गांव में रहने वाली युवती ग्रेटर नोएडा में नौकरी, जबकि मिसरयार खां जरी का काम करता था। एक ही क्षेत्र के होने के कारण दोनों में परिचय था। कुछ महीने पहले मिसरयार खां ने युवती ब्रेनवाश कर मतांतरण करा कमरे में बंधक बना लिया।