'शादी करो या जेल जाओ': बीएड छात्र को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन कराया मतांतरण, युवती समेत 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीएड की पढ़ाई के दौरान हुई मुलाकात के बाद शहर निवासी हितेश कुमार सक्सेना का अमरिया क्षेत्र के गांव बरा मझलिया निवासी रौनक फातिमा और उसके मामा रिजवान और चचेरे नाना सज्जाद ने मतांतरण करा दिया। शादी का दबाव बनाकर चार अप्रैल 2025 को सज्जाद हुसैन ने शहर के मुहल्ला वासिल स्थित अपने घर बुलाकर जबरन मतांतरण हुआ।

उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इस पर पुलिस ने हितेश की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के खकरा मुहल्ले की बर्फ वाली गली निवासी हितेश कुमार सक्सेना ने बताया कि बीएड की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात रौनक फातिमा से हुई थी। रौनक के नाना एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे, जहां हितेश भी पढ़ने जाता था।