141 साल से रावण के पुतले से चल रही इस परिवार की रोजी-रोटी, अब 'भरत' ने संभाली कमान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। दशहरा आते ही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रावण का पुतला हर साल जलकर राख हो जाता है, लेकिन उसे बनाने की परंपरा पीलीभीत में एक परिवार 141 वर्षों से निभाता आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस विरासत ने परिवार को एक अलग पहचान दी है।

खास बात यह है कि अब इस परंपरा की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के भरत ने संभाल ली है। पीलीभीत में रावण का पुतला बनाने वाले इस परिवार के लिए यह महज कारोबार नहीं, बल्कि पूर्वजों से मिली विरासत है। हर साल रामलीला और दशहरा के अवसर पर रावण दहन के लिए पुतला तैयार किया जाता है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां आगे बढ़ती रहीं, लेकिन परिवार ने अपने पारंपरिक काम को नहीं छोड़ा। यही वजह है कि 141 साल बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी है। इस बार परिवार की ओर से 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। पुतले को आकर्षक और भव्य रूप देने के लिए मेहनत की जा रही है।