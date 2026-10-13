पीलीभीत में सिलेंडर से लगी आग, एक बच्ची की मौत, पांच अन्य झुलसे

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पूरनपुर नगर के मुहल्ला वमनपुरी में अचानक सिलेंडर से आग लगने के कारण एक बच्ची की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई। दंपती और उनके तीन बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। बमुश्किल लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका।