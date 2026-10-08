पीलीभीत में 17 साल बाद इंसाफ, 43 रुपये की मजदूरी पर काम करने से मना करने पर की थी पिटाई; दोषी को 1 साल की सजा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम लिलहर में 43 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने से इन्कार के बाद हुई मारपीट के मामले में अदालत ने 17 साल बाद फैसला सुनाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर-3 के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद शहनवाज अहमद सिद्दीकी ने श्यामाचरन को मारपीट करने के मामले में एक साल के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रथम अपराध होने के कारण यूपी फर्स्ट आफेंडर एक्ट के तहत उसे प्रोबेशन का लाभ दिया गया और सजा एक साल के लिए स्थगित कर दी गई।

आठ अप्रैल 2009 को लिलहर निवासी पुत्तूलाल ने पुलिस को बताया था कि उनका बेटा लक्ष्मण मेहनत-मजदूरी कर परिवार चलाता है। श्यामाचरन और अन्य लोगों ने उसे 43 रुपये रोज की मजदूरी पर काम करने को कहा था। लक्ष्मण के मना करने पर गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों से मारपीट की गई। शोर सुनकर पुत्तूलाल और गांव के सोमेन्द्र कुमार और शंकरलाल मौके पर पहुंचे और लक्ष्मण को बचाया।

आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। मेडिकल परीक्षण के बाद मुकदमे में धारा 324 जोड़ी गई। विवेचना के बाद श्यामाचरन और सोनकली के खिलाफ धारा 323, 324, 504 और 506 में आरोपपत्र दाखिल हुआ। सुनवाई के दौरान सोनकली की मृत्यु हो गई, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अदालत में पुत्तूलाल और घायल लक्ष्मण के बयान दर्ज हुए। गवाहों के बयान और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर श्यामाचरन को धारा 323 में दोषी ठहराया गया।